Jailson, Topal’ın formasına göz dikti

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine yedek başlayan Brezilyalı yıldız Jailson, tekrar formasına kavuşmak için çok çabalıyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Ersun Yanal'ın Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ın performansından çok memnun olduğu bildirildi. Jailson'un şu an form olarak tek rakibi ise Mehmet Topal.