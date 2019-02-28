Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine yedek başlayan Brezilyalı yıldız Jailson, tekrar formasına kavuşmak için çok çabalıyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Ersun Yanal'ın Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ın performansından çok memnun olduğu bildirildi. Jailson'un şu an form olarak tek rakibi ise Mehmet Topal.
- Spor
- 28.02.2019
- Gazete
Jailson, Topal’ın formasına göz dikti
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