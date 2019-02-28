Fenerbahçe, Oliver Giroud'un menajeri ile ilk teması kurdu

sezon taraftarlarını bir hayli üzen ve transfer ettiği forvetlerden verim alamayan, yeni sezon çalışmalarına start verdi. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir golcüyü renklerine katmak için şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim