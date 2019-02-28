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Fenerbahçe, Oliver Giroud'un menajeri ile ilk teması kurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Olivier Giroud’nun menajeriyle ilk teması kurdu. Sportif Direktör Damien Comolli, İngiliz temsilcisinin yöneticileriyle de masaya oturacak...



Bu sezon taraftarlarını bir hayli üzen ve transfer ettiği forvetlerden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına start verdi. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir golcüyü renklerine katmak için şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim Olivier Giroud.

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