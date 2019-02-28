Euroleague'de bugün çok önemli bir Türk derbisi oynanacak. Ligde 23 maçta 20 galibiyetle lider olan Fenerbahçe Beko, ligde 15 galibiyetle 4. sırada bulunan A.Efes'i ağırlayacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki diğer maçta ise son sırada bulunan Darüşşafaka deplasmanda saat 22.05'te M.Tel Aviv'i ağırlayacak.
- Spor
- 28.02.2019
- Gazete
F.Bahçe Beko-A.Efes karşı karşıya geliyor
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