Ahmet Ağaoğlu: Kuralları hiçe sayıyorlar Skandal kararların Trabzon’un kupadan elenmesine yol açtığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu “Hakemlerimiz kuralları pervasızca hiçe saymaya devam ediyorlar” dedi...

Ümraniye maçındaki tartışmalı kararlarla Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Trabzonspor'da hakemlere büyük tepki var. Başkan Ahmet Ağaoğlu yine çok sert açıklamalar yaptı.



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Başkan Ağaoğlu, "Ümraniye lehine verilen penaltı ve bizim lehimize verilen ve iptal edilen penaltı kararı... Her ne kadar VAR kuralları FIFA tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara rağmen, bazı hakemlerimiz bu kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktadır. Verilen kararlar, Trabzonspor'un kupadan elenmesine neden olmuştur" dedi. Kamu vicdanının rahatlaması için MHK'dan bir cevap beklediklerini de ifade eden Ağaoğlu, " Verilen kararlar kararlar hangi mantık çerçevesinde izah edilecektir" diye konuştu.





