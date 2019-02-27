Yeni sağ bek Nagatomo

Bugün kupada oynanacak Hatayspor maçından çok ligdeki Erzurumspor sınavını düşünen Galatasaray'da sağ bek krizi yaşanıyor... Mariano cezası, Linnes ise sakatlığı nedeniyle Erzurum'da forma giyemeyecek. Fatih Terim'in bu bölgede Nagatomo'yu oynatmayı planladığı belirtiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen Japon yıldız kariyerinde 32 kez sağ bekte oynadı. Terim solda ise Emre Taşdemir'e forma verecek.
- Spor
- 27.02.2019
- Gazete
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