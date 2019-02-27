Bugünkü
Takvim

Yeni sağ bek Nagatomo

Mariano cezası, Linnes ise sakatlığı nedeniyle Erzurum karşısında yok... Fatih Terim’in sağ bekte Nagatomo’yu, solda Emre’yi oynatması bekleniyor.

Yeni sağ bek Nagatomo
Bugün kupada oynanacak Hatayspor maçından çok ligdeki Erzurumspor sınavını düşünen Galatasaray'da sağ bek krizi yaşanıyor... Mariano cezası, Linnes ise sakatlığı nedeniyle Erzurum'da forma giyemeyecek. Fatih Terim'in bu bölgede Nagatomo'yu oynatmayı planladığı belirtiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen Japon yıldız kariyerinde 32 kez sağ bekte oynadı. Terim solda ise Emre Taşdemir'e forma verecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeni sağ bek Nagatomo
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri