Yeni sağ bek Nagatomo Mariano cezası, Linnes ise sakatlığı nedeniyle Erzurum karşısında yok... Fatih Terim’in sağ bekte Nagatomo’yu, solda Emre’yi oynatması bekleniyor.

Bugün kupada oynanacak Hatayspor maçından çok ligdeki Erzurumspor sınavını düşünen Galatasaray'da sağ bek krizi yaşanıyor... Mariano cezası, Linnes ise sakatlığı nedeniyle Erzurum'da forma giyemeyecek. Fatih Terim'in bu bölgede Nagatomo'yu oynatmayı planladığı belirtiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen Japon yıldız kariyerinde 32 kez sağ bekte oynadı. Terim solda ise Emre Taşdemir'e forma verecek.