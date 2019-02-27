Valbuena ile 1 yıl daha

Beşiktaş derbisinin 2. yarısında skor 3-0'ken oyuna giren, Sadık'a yaptığı asist ve ortaya koyduğu futbolla maçın 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan Valbuena, çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki sezon da çubuklu formayı giyecek. Sözleşmesinde "25 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi bulunan Fransız yıldız şimdiden 22 maç sayısına ulaştı.
SADECE 3 MAÇ KALDI
Bu 22 maçın 14'ü ilk 11. Valbuena'nın ligde 2 gol ve 6 asisti bulunuyor. Ersun Yanal ile birlikte daha çok şans buluyor.
SADECE 3 MAÇ KALDI
Bu 22 maçın 14'ü ilk 11. Valbuena'nın ligde 2 gol ve 6 asisti bulunuyor. Ersun Yanal ile birlikte daha çok şans buluyor.
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