Tek teselli Burak

3-0 öne geçtiği F.Bahçe maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta tek teselli Burak Yılmaz'ın yükselen performansı. Fenerbahçe ağlarına iki gol gönderen Burak'ın kaleye kafayla gönderdiği bir şutu da direkten dönmüştü.



​LİGDE 5 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz Siyah-Beyazlı formayı 5 maçta giydi. Burak oynadığı 5 maçta 4 gol attı.