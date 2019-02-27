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Tek teselli Burak

Tek teselli Burak
3-0 öne geçtiği F.Bahçe maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta tek teselli Burak Yılmaz'ın yükselen performansı. Fenerbahçe ağlarına iki gol gönderen Burak'ın kaleye kafayla gönderdiği bir şutu da direkten dönmüştü.

​LİGDE 5 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ
Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz Siyah-Beyazlı formayı 5 maçta giydi. Burak oynadığı 5 maçta 4 gol attı.

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