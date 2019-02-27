Şenol Güneş: İstifayı düşünmüyorum Fenerbahçe derbisi sonrası istifa edeceği konuşulan Şenol Güneş, “Kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerin gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır” dedi.

Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından istifa edeceği iddia edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu haberleri net bir dille yalanladı. Güneş "Kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır" dedi.



MÜCADELEM SÜRECEK

Hakkında olumsuz haberler yapanlarla mücadelesinin süreceğini sözlerine ekleyen Güneş, "taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini bekliyorum. Bu yalan haberlerle de uğraşacağım" ifadelerini kullandı.