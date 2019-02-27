Pazartesi gecesi 3-3 sona eren tarihi derbinin ardından heri iki takımın teknik direktörlerinin yaptığı açıklamalar derbiye damga vuran ayrıntılardan birisi oldu. Önce Şenol Güneş, "Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi futbol oynuyor" dedi. Bu ifade Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken cevap Yanal'dan geldi.
- Spor
- 27.02.2019
- Gazete
Şenol Güneş ile Ersun Yanal arasındaki 'büyüklük' polemiği derbiye damga vurdu
Şenol Güneş’in “Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi oynuyor” şeklindeki beyanına cevap Ersun Yanal’dan geldi. Yanal'ın "Güneş'e büyüklük kavramını öğretecek değilim" ifadesi sonrası sanal alemde 'büyüklük' polemiği yaşandı.
Pazartesi gecesi 3-3 sona eren tarihi derbinin ardından heri iki takımın teknik direktörlerinin yaptığı açıklamalar derbiye damga vuran ayrıntılardan birisi oldu. Önce Şenol Güneş, "Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi futbol oynuyor" dedi. Bu ifade Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken cevap Yanal'dan geldi.
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