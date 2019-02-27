Kupada hüsran! Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde

KUPADA ilk yarı finalist Ümraniye. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Trabzon'la 0-0 berabere kalan Ümraniye rakibini dün evindeki rövanşta 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. 19'da Yusuf'la yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Rodallega'nın şutu yan ağlarda kaldı.







NWAKAEME'DEN ŞIK GOL

Nwakaeme 35'te ceza sahası dışından şık bir gol atarak Trabzon'u 1-0 öne geçirdi. 55'te Yasir'in şutuna kaleci Uğurcan hamle yaptı. Dönen topu Leandrinho tamamladı ve Ümraniye skora denge getirdi: 1-1.



VAR'A GİTTİ, PENALTIYI VERDİ

64'te Hosseini ile Yasir'in girdiği ikili mücadelede hakem VAR incelemesiyle Ümraniye'ye penaltı verdi. Emircan skoru 2-1 yaptı. 74'te ise Trabzon'un kazandığı penaltı VAR incelemesiyle iptal oldu.





SON SÖZÜ ATABEY SÖYLEDİ

Fırtına'da 82'de Nwakaeme'nin pasında Batuhan topa kale sahası içinde dokunamadı. Ardından Ekuban ve Abdülkadir iki net fırsat harcadı. 90+7'de Atabey attığı golle maçı 3-1 kazandı ve Ümraniye turladı.