Bugünkü
Takvim

Karaman: Böyle bir penaltı olamaz!

Karaman: Böyle bir penaltı olamaz!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ümraniye maçı sonrası hakemin aleylerine verdiği penaltıya isyan etti. Karaman, "Böyle penaltı olamaz. Savunma oyuncusu, hücumcuya hiç mi müdahale etmeyecek? Hakemler kendini gözden geçirmeli" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKaraman: Böyle bir penaltı olamaz!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri