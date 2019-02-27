Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ümraniye maçı sonrası hakemin aleylerine verdiği penaltıya isyan etti. Karaman, "Böyle penaltı olamaz. Savunma oyuncusu, hücumcuya hiç mi müdahale etmeyecek? Hakemler kendini gözden geçirmeli" diye konuştu.
- Spor
- 27.02.2019
- Gazete
Karaman: Böyle bir penaltı olamaz!
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