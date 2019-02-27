Kagawa’yı bırak Zajc’a bak!

Tarihi geri dönüşte ilk golü atan Miha Zajc, istatistikleriyle de göz kamaştırdı. Sloven 10 numara 29 pasın 27'sini olumlu kullandı ve yüzde 93 gibi bir oran yakaladı. Bu oran Beşiktaşlı Kagawa'da yüzde 88'de kaldı.



EKSİK YANI İKİLİ MÜCADELE

Kondisyon olarak da iyi gözükten Zajc ikili mücadele istatistiklerinde ise sınıfta kaldı. 17 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.