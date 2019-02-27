Fikret Orman Mart ayında Slaven Bilic'e teklifte bulanacak

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçtikten sonra rakibiyle 3-3 berabere kalan Kartal şampiyonluk şansını zayıflatırken daha şimdiden gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı. Başkan Orman'ın Şenol Güneş'in takımdan ayrılacak olması üzerine rotayı Bilic'e çevirdiği öğrenildi.



YÖNETİMDEN TAM DESTEK ALDI

Daha önceki dönemde Beşiktaş'ı 2 sezon çalıştıran ve Siyah- Beyazlı ekibi 2 kez 3. yapan Slaven Bilic'i yeniden takımın başına getirmek isteyen Fikret Orman'ın bu konuda da yönetimden tam destek aldığı gelen bilgiler arasında.







İNGİLTERE'DE GÖRÜŞECEKLER

Başkan Fikret Orman'ın şu hiçbir takımı çalıştırmayan Hırvat teknik adam Slaven Bilic'le İngiltere'de bir görüşme yapacağı ve kendisine gelecek sezon için teklifte bulunacağı ortaya çıktı. Bu görüşme Mart ayının ilk haftası gerçekleşecek.





GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR

Hırvat hocanın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve Fikret Orman'la yapılacak görüşmede her türlü detayın konuşulacağı belirlendi. Bilic'le anlaşma sağlandığı takdirde transfer için de görüşleri alınacak.