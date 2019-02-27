Fenerofobi! Tecrübeli hoca Fenerbahçe’ye karşı kariyerinde 6 farklı takımla oynadığı 47 maçın ancak 9’undan galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta 2 şampiyonluğa imza atan Şenol Güneş'in bugüne kadar Fenerbahçe'ye şansı tutmadı. Tecrübeli hoca Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde 6 farklı takımla oynadığı 47 maçın sadece 9'undan galibiyetle ayrılabildi. Güneş, Fenerbahçe önünde 5 farklı takımda çıktığı 8 maçta ise takımı öne geçmesine rağmen galip gelemedi.



İŞTE 8 MAÇIN SKORU

İşte Güneş'in öne geçip kazanamadığı 8 maç: 1990-91: F.Bahçe-Bolu: 2-1, 1993-94: F.Bahçe-Trabzon: 1-1, 1995- 96: Trabzon-F.Bahçe: 1-2, 1997-98: Antalya-Fenerbahçe: 1-1, 2016-17: Beşiktaş- F.Bahçe: 1-1, 2018-19: F.Bahçe- Beşiktaş: 1-1. Beşiktaş-F.Bahçe: 3-3.



