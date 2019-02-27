Ersun Yanal: Efsane bu ruhla geri dönecek geri dönecek Beşiktaş maçının ardından çok ateşli bir konuşma yapan Yanal, “Efsane F.Bahçe işte bu ruhla geri dönecek” dedi...

Beşiktaş deplasmanında tarihe geçecek bir geri dönüşe imza atarak 3-0'lık yenilgiden 3-3'lük beraberliği yakalayan Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanıyor. İkinci yarıdaki müthiş performansın mimarlarından Ersun Yanal derbi sonrası soyunma odasında çok ateşli bir konuşma yaptı.



HERKESİ TEK TEK KUTLADI

İlk olarak futbolcularını tek tek kutlayan tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda oynadığımız futbol, geleceğimize ışık tutacak. Efsane Fenerbahçe işte bu ruhla geri dönecek" ifadesini kullandı.







BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ

Vodafone Park'ta kendilerini 90 dakika destekleyen taraftarlarına borçlu olduklarını söyleyen Yanal, "Kalan 11 maçta oynayacağımız futbolla onlara bu borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.







BAŞLARINI DİK TUTACAĞIZ

Ersun Yanal artık Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirmek zorunda olduklarını da ifade ederek, "Fenerbahçeliler'in başını daima dik tutacak bir takım olmalıyız" şeklinde konuştu. deplasmanındatarihe geçecekbir geri dönüşeimza atarak'lıkyenilgiden'lükberaberliği yakalayan'debüyük sevinç yaşanıyor.İkinci yarıdakimüthiş performansınmimarlarındanderbisonrası soyunma odasındaçok ateşli birkonuşma yaptı.olarak futbolcularını tek tek kutlayan tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda oynadığımız futbol,Efsaneişte bu ruhla geri dönecek" ifadesini kullandı.'ta kendilerinidestekleyen taraftarlarına borçlu olduklarını söyleyen Yanal, "Kalanoynayacağımız futbolla onlara bu borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.artık'yihak ettiği noktaya getirmekzorunda olduklarınıda ifadeederek, "'inbaşınıdaima dik tutacak birtakım olmalıyız" şeklindekonuştu. TÜM MANŞETLER