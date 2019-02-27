Ersun Yanal: Efsane bu ruhla geri dönecek geri dönecek

Beşiktaş deplasmanında tarihe geçecek bir geri dönüşe imza atarak 3-0'lık yenilgiden 3-3'lük beraberliği yakalayan Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanıyor. İkinci yarıdaki müthiş performansın mimarlarından Ersun Yanal derbi sonrası soyunma odasında çok ateşli bir konuşma yaptı.
HERKESİ TEK TEK KUTLADI
İlk olarak futbolcularını tek tek kutlayan tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda oynadığımız futbol, geleceğimize ışık tutacak. Efsane Fenerbahçe işte bu ruhla geri dönecek" ifadesini kullandı.
BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ
Vodafone Park'ta kendilerini 90 dakika destekleyen taraftarlarına borçlu olduklarını söyleyen Yanal, "Kalan 11 maçta oynayacağımız futbolla onlara bu borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.
BAŞLARINI DİK TUTACAĞIZ
Ersun Yanal artık Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirmek zorunda olduklarını da ifade ederek, "Fenerbahçeliler'in başını daima dik tutacak bir takım olmalıyız" şeklinde konuştu.
HERKESİ TEK TEK KUTLADI
İlk olarak futbolcularını tek tek kutlayan tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda oynadığımız futbol, geleceğimize ışık tutacak. Efsane Fenerbahçe işte bu ruhla geri dönecek" ifadesini kullandı.
BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ
Vodafone Park'ta kendilerini 90 dakika destekleyen taraftarlarına borçlu olduklarını söyleyen Yanal, "Kalan 11 maçta oynayacağımız futbolla onlara bu borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.
BAŞLARINI DİK TUTACAĞIZ
Ersun Yanal artık Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirmek zorunda olduklarını da ifade ederek, "Fenerbahçeliler'in başını daima dik tutacak bir takım olmalıyız" şeklinde konuştu.
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