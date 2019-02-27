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Dünya Fener’i konuşuyor

Fenerbahçe’nin derbideki müthiş geri dönüşünü, Avrupa ve dünya basını manşetlerine taşıdı.

Dünya Fener’i konuşuyor
Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'ü yakalamasını dünya basını flaş haber olarak geçti. L'Equipe, "Mucizevi anlar. F.Bahçe dipten çıktı" başlığını kullanırken BBC Sport, "F.Bahçe Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi" yorumunu yaptı. Fransız Sport gazetesi ise derbiyi "Valbuenalı F.Bahçe'den çılgın maç" başlığını kullandı. İtalyan Tutto Mercato, "İstanbul'da şov. Zajc gol attı" ifadesini kullanırken, Al Nigeria Soccer, Moses'ın devre arasında çıkmasını konu edindi!

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