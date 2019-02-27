Cimbom yarı final için sahada G.Saray ilk maçta 2-0 yendiği Hatayspor ile 14.00’te deplasmanda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor... Kupanın en büyük favorilerinden biri olan Galatasaray bugün yarı final için sahaya çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, TT Stadı'nda Luyindama ve Feghouli'nin golleriyle 2-0 mağlup ettiği TFF 1. Lig ekibi Hatayspor ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak olan maçı A Spor naklen yayınlayacak. Galatasaray'a her türlü beraberlik ve tek farklı yenilgi bile yarı finali getirecek. Sarı-Kırmızılılar 3-1 ve 4-2 gibi gollü iki farklı yenilgilerde dahi tur atlayan taraf olacak.