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Cimbom yarı final için sahada

G.Saray ilk maçta 2-0 yendiği Hatayspor ile 14.00’te deplasmanda karşılaşacak.

Cimbom yarı final için sahada
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor... Kupanın en büyük favorilerinden biri olan Galatasaray bugün yarı final için sahaya çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, TT Stadı'nda Luyindama ve Feghouli'nin golleriyle 2-0 mağlup ettiği TFF 1. Lig ekibi Hatayspor ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak olan maçı A Spor naklen yayınlayacak. Galatasaray'a her türlü beraberlik ve tek farklı yenilgi bile yarı finali getirecek. Sarı-Kırmızılılar 3-1 ve 4-2 gibi gollü iki farklı yenilgilerde dahi tur atlayan taraf olacak.

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