Bu hafta goller uzatmada geldi Ligde 23. haftada atılan 27 golün 5’i 90. dakikadan sonra geldi. Bu rakam, sezonun en yükseği oldu.

SÜPER Lig'de sona doğru yaklaştıkça heyecan da katlanıyor... Ligin 23. haftasında son dakikalarda atılan goller damgasını vurdu. Bu hafta fileler 27 kez havalanırken tam 5 gol 90. dakikadan sonra geldi. Bu rakam aynı zamanda sezonun en yüksek oranı oldu. Galatasaraylı Mitroglou, Akhisar önünde 90+4'te 3 puanı getirirken, A.Gücü de Erzurum'u 90+3'te Orgill'le yıktı. Rizespor'da Nakoulma ile Vedat Muriç, Başakşehir'de de Demba Ba ise uzatmadaki gollerle farklı galibiyetleri getirdi.