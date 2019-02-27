Bu hafta goller uzatmada geldi

SÜPER Lig'de sona doğru yaklaştıkça heyecan da katlanıyor... Ligin 23. haftasında son dakikalarda atılan goller damgasını vurdu. Bu hafta fileler 27 kez havalanırken tam 5 gol 90. dakikadan sonra geldi. Bu rakam aynı zamanda sezonun en yüksek oranı oldu. Galatasaraylı Mitroglou, Akhisar önünde 90+4'te 3 puanı getirirken, A.Gücü de Erzurum'u 90+3'te Orgill'le yıktı. Rizespor'da Nakoulma ile Vedat Muriç, Başakşehir'de de Demba Ba ise uzatmadaki gollerle farklı galibiyetleri getirdi.
- Spor
- 27.02.2019
- Gazete
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