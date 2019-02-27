Bakan Kasapoğlu Gündüz’le buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazandığı turnuvada, ay-yıldızlı bayrakla kürsüde gösterdiği hassasiyetin ardından büyük takdir toplayan Milli Tekvandocu Selen Gündüz ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Gündüz'ü gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.