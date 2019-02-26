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  • 26.02.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 18:50

Ümraniyespor - Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ve takvim.com.tr'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olacak. 20.00'de başlayacak ve 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Samet Çiçek ve İbrahim Bozbey yapacak.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

Müsabakanın VAR hakemi Halis Özkahya, AVAR ise Volkan Bayarslan.

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ve Luis Ibanez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler. Bordo mavili ekibin cezalı oyuncusu bulunmuyor.

Turun Medical Park Stadyumu'nda oynanan ilk maçında taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Karşılaşma 20.00'de A Spor ve takvim.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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