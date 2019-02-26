Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında bugün Ümraniye ile karşılaşacak Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu iddialı konuştu. Ağaoğlu, "Kupayı uzun zamandır kazanamıyoruz. Hasret bu sezon sona erecek" dedi.
9 YILDIR KAZANAMIYOR
Karadeniz Fırtınası kupayı en son 2009-10 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanmıştı.
MAESTRO SOSA KİLİT PASTA LİG LİDERİ
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa ligdeki 10 numaralar baz alındığında maç başına 2.2 ortalama ile en fazla kilit pas atan isim oldu. 33 yaşındaki yıldızı, Beşiktaş'tan Adem Ljajic izliyor.
9 YILDIR KAZANAMIYOR
Karadeniz Fırtınası kupayı en son 2009-10 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanmıştı.
MAESTRO SOSA KİLİT PASTA LİG LİDERİ
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa ligdeki 10 numaralar baz alındığında maç başına 2.2 ortalama ile en fazla kilit pas atan isim oldu. 33 yaşındaki yıldızı, Beşiktaş'tan Adem Ljajic izliyor.
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