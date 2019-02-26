Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında kazanabilecekleri maçtan berabere ayrıldıklarını söyledi. İlk yarıda oyunun hakimi olduklarını söyleyen Güneş, "Hakemin yanlış kararları ile sahamıza geldiler. Pozisyon vermeden goller attık" diye konuştu.
- Spor
- 26.02.2019
- Gazete
Şenol Güneş 2'nci devre oyundan düştüklerini itiraf etti: Panikledik elimizle verdik
“Kazanabileceğimiz bir maçtan berabere ayr-ıl dık. Panikledik ve elimizle verdik. 2. yarı oyundan tamamen düştük. Önemli 2 puan kaybettik.”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında kazanabilecekleri maçtan berabere ayrıldıklarını söyledi. İlk yarıda oyunun hakimi olduklarını söyleyen Güneş, "Hakemin yanlış kararları ile sahamıza geldiler. Pozisyon vermeden goller attık" diye konuştu.
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