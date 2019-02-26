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’dan jeneriklik gol

Hasan Ali Kaldırım’dan jeneriklik gol
'nin sol kanat oyuncusu , derbisinde jeneriklik bir gole imza attı. Ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yapan Hasan Ali, topu 90 diye tabir edilen yere gönderdi. Hasan Ali Kaldırım, Ekim 2017'den beri ligdeki ilk golünü attı.

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