Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde jeneriklik bir gole imza attı. Ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yapan Hasan Ali, topu 90 diye tabir edilen yere gönderdi. Hasan Ali Kaldırım, Ekim 2017'den beri ligdeki ilk golünü attı.
- Spor
- 26.02.2019
- Gazete
Hasan Ali Kaldırım’dan jeneriklik gol
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