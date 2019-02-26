Fikret Orman ve Ali Koç'tan dostluk gösterisi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki başkan Vodafone Park’ta buluştu. FBTV ve BJKTV bunu ortak yayınladı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtan önce iki kulübün başkanları Fikret Orman ve Ali Koç yanyana geldi. 2 başkanın Vodafone Park'taki buluşması FBTV ve BJKTV'den ortak yayınlandı. Ali Koç, "Ebedi dostluk istiyoruz. Bunu göstermemiz gerekiyordu" dedi.



DAİMA ÖNEMLİ

Fikret Orman ise "F.Bahçe derbileri isterse gazozuna olsun her zaman çok önemlidir. Ali Koç başkan nasıl kazanmak istiyorsa biz de bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.