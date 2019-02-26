Fenerbahçe'den ilginç istatistik! 10 deplasman: 3 gol , 2 derbi: 5 gol

Beşiktaş önünde 3-0'lık yenilgiden 3-3'lük beraberliği yakalayan Fenerbahçe çok ilginç bir istatistiğe imzasını attı. Sarı-Lacivertliler bu sezon ligin ilk yarısında Galatasaray ile de 2-2 berabere kalmıştı. İki ezeli rakibinin evindeki derbilerde 5 gol bulan Fenerbahçe buna karşın diğer 10 deplasman maçında ise sadece 3 gol atabildi. Öte yandan Kanarya dünkü maçın ilk yarısında ceza sahasında 3 kez topla buluşurken, 2. yarı tam 17 kez topla buluşarak 3 gol attı.
GÖKHAN ATTI, SEVİNMEDİ
Dev derbide Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Gökhan Gönül eski takımı Fenerbahçe'ye saygı gösterisi olarak sevinç yaşamadı. Yıldız futbolcu ardından bir de penaltı yaptırarak derbiye damgasını vurmayı başardı.
GÖKHAN ATTI, SEVİNMEDİ
Dev derbide Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Gökhan Gönül eski takımı Fenerbahçe'ye saygı gösterisi olarak sevinç yaşamadı. Yıldız futbolcu ardından bir de penaltı yaptırarak derbiye damgasını vurmayı başardı.
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