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Fenerbahçe'den ilginç istatistik! 10 deplasman: 3 gol , 2 derbi: 5 gol

G.Saray ve Beşiktaş derbisinde 5 gol atan Fener geride kalan 10 deplasmanda ise 3 gol bulabildi.

10 deplasman: 3 gol , 2 derbi: 5 gol
Beşiktaş önünde 3-0'lık yenilgiden 3-3'lük beraberliği yakalayan Fenerbahçe çok ilginç bir istatistiğe imzasını attı. Sarı-Lacivertliler bu sezon ligin ilk yarısında Galatasaray ile de 2-2 berabere kalmıştı. İki ezeli rakibinin evindeki derbilerde 5 gol bulan Fenerbahçe buna karşın diğer 10 deplasman maçında ise sadece 3 gol atabildi. Öte yandan Kanarya dünkü maçın ilk yarısında ceza sahasında 3 kez topla buluşurken, 2. yarı tam 17 kez topla buluşarak 3 gol attı.



GÖKHAN ATTI, SEVİNMEDİ
Dev derbide Beşiktaş1-0 öne geçiren golü atan Gökhan Gönül eski takımı Fenerbahçe'ye saygı gösterisi olarak sevinç yaşamadı. Yıldız futbolcu ardından bir de penaltı yaptırarak derbiye damgasını vurmayı başardı.

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