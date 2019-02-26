Fenerbahçe'den ilginç istatistik! 10 deplasman: 3 gol , 2 derbi: 5 gol

önünde'lık yenilgiden'lük beraberliği yakalayançok ilginç bir istatistiğe imzasını attı. Sarı-Lacivertliler bu sezon ligin ilk yarısındaile deberabere kalmıştı. İki ezeli rakibinin evindeki derbilerdebulanbuna karşın diğermaçında ise sadeceatabildi. Öte yandandünkü maçın ilk yarısında ceza sahasında 3 kez topla buluşurken, 2. yarı tam 17 kez topla buluşarak 3 gol attı.derbide'ıöne geçiren golü ataneski takımı'yesaygı gösterisi olarak sevinç yaşamadı.Yıldız futbolcu ardındanbir de penaltı yaptırarak derbiyedamgasını vurmayı başardı.