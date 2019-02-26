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Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş derbisinde de müthiş bir dönüş yaptı!

Tarihi derbiye fırtına gibi giren Beşiktaş, Gökhan ve Burak Yılmaz’ın (2) golleriyle bir anda 3-0’ı buldu. Ancak ikinci yarı kendine gelen Fener; Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin golleriyle tarihi bir geri dönüşe imzasını attı...



Tarihe geçen derbide kazanan yok... Vodafone Park'ta kozlarını paylaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. 10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kagawa'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında Vida'nın içeriye çevirdiği topa vuran Gökhan Gönül skoru 1-0 yaptı. 15. dakikada Gökhan ceza sahasında yerde kaldı. Bülent Yıldırım VAR'da pozisyonu izleyip penaltı verdi. Burak Yılmaz skoru 2-0'a taşıdı.

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