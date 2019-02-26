Ersun Yanal’dan 6 değişiklik Ersun Yanal, Zenit karşısında çıkardığı 11’de 6 değişiklik yaptı.4 isim ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisine Zenit maçına göre 6 değişikle başladı.



TAKIMIN YARISI DEĞİŞTİ!

Tecrübeli teknik adam, Harun, Şener, Alper, Jailson, Eljif ve Ayew'in yerine Volkan Demirel, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de görevlendirdi. Sadık, Tolgay, Zajc ve Moses Fener formasıyla ilk kez derbi heyecanı yaşadı.