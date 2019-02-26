Tarihi derbide Fenerbahçe'nin 2. golünü 61. dakikada güzel bir kafa vuruşu ile atan Sadık Çiftpınar, maçın ardından son derece çarpıcı açıklamalar yaptı. Sadık devre arasında Ersun Yanal'ın, "İnanırsak başarırız. Kendinize güvenin. Biz Fenerbahçeyiz" dediğini ifade etti.



YEDİĞİMİZ 3. GOLDE HATAM VAR

Başarılı futbolcu şu ifadeleri kullandı: İlk yarıda kötüydük, 3. golde benim de hatam var. Keşke o hatayı yapmasaydım, belki buradan kazanarak dönmüştük. Buradan taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum.





İKİ KELİME AYNI CÜMLEDE OLMAZ!

Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, Fenerbahçe ile şaka olmayacağını 2. yarıda gösterdik. Fenerbahçe ile küme kelimesi aynı cümlede bile geçemez, bunu herkese gösterdik.



YÜKSELİŞE GEÇMELİYİZ

Sadık, kariyerindeki ilk derbi maçında gol attığı için de ayrıca mutlu olduğunu ve bunu Fenerbahçe taraftarına armağan ettiğini belirtti. F.Bahçe taraftarı maç sonunda Sadık'ı alkışladı.