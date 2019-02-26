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Büyük '’zelik

Büyük 'Kepa’zelik
İngiltere Lig Kupası finalinde 'nin penaltılarda yendiği 'de krizi çıktı... Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, uzatma dakikalarının sonunda Kepa'yı oyundan almak istedi. Penaltılar için yedek kaleci Caballero'yu hazırlayan Sarri, Kepa Arrizabalaga'nın oyundan çıkmamak için agresif şekilde yedek kulübesine bağırmasıyla şok yaşadı. Penaltılarla zafer M. City'nin olunca, Sarri soyunla odasında Kepa'ya ağır tepkiler gösterdi. İngiliz medyasında Chelsea'yi yorumlayan isimler, Kepa'nın takımdan gönderilmesi gerektiğini söyledi.Sezon başında A. Bilbao'dan 70 milyon euroya transfer edilen Kepa'nın gönderilme ihtimali ise yok gibi.

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