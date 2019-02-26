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Bülent Yıldırım’ın hataları Fenerliler’i çıldırttı

Burak, Sadık’ın formasını ısrarla çekti. Buna rağmen Yıldırım faulü Beşiktaş lehine verdi. Sonrası ise gol oldu.

Bülent Yıldırım’ın hataları Fenerliler’i çıldırttı
Dün gece Fenerbahçe için kara gece maçın 10. dakikasında başladı. Burak Yılmaz, Beşiktaş hücumunda kendisini savunan Sadık'ı formasından ısrarla çekti. Bülent Yıldırım buna rağmen net pozusyonda faulü Beşiktayş lehine verdi. Sonrasında da Gökhan Gönül'ün golü geldi.

EYYAM ÜSTÜNE EYYAM!
Hem Fenerbahçeli futbodlcular hem de maçı televizyondan izleyen taraftarlar bu pozisyona adita isyan etti. Bülent Yıldırım'ın Miha'nın basit bir serzenişine sarı kart gösterip, Sadık'ın yardımcı hakeme şiddetli itirazını görmezden gelmesi eyyam olarak nitelendirildi.

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