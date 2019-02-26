9 yıl sonra penaltı attı

Maçın 17. dakikasında Gökhan Gönül, Hasan Ali'nin darbesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım önce oyunu devam ettirdi. Ardından ise VAR'da pozisyonu tekrar izleyip penaltı kararı verdi. Beşiktaş böylece Fenerbahçe önünde 2010'dan bu yana ilk kez penaltı kazandı.
11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Dün büyük bir fırsat tepen Beşiktaş buna rağmen serisini sürdürdü. Kartal ezeli rakiplerine evinde 11 maçtır yenilmiyor.
11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Dün büyük bir fırsat tepen Beşiktaş buna rağmen serisini sürdürdü. Kartal ezeli rakiplerine evinde 11 maçtır yenilmiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.