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9 yıl sonra penaltı attı

Beşiktaş, Fenerbahçe önünde 2010 yılından bu yana ilk kez penaltı kazandı ve golü buldu

9 yıl sonra penaltı attı
Maçın 17. dakikasında Gökhan Gönül, Hasan Ali'nin darbesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım önce oyunu devam ettirdi. Ardından ise VAR'da pozisyonu tekrar izleyip penaltı kararı verdi. Beşiktaş böylece Fenerbahçe önünde 2010'dan bu yana ilk kez penaltı kazandı.

11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Dün büyük bir fırsat tepen Beşiktaş buna rağmen serisini sürdürdü. Kartal ezeli rakiplerine evinde 11 maçtır yenilmiyor.

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