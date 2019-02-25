Lider Başakşehir fire vermedi… Kar yağışı nedeniyle cumartesi günü 5. dakikada ertelenen ve dün oynanan Bursaspor maçını Turuncu- Lacivertliler 3-0 kazandı. Karşılaşma dün de kar yağışı altında oynandı. 5. dakikadan itibaren başlayan maçta Başakşehir, 17. dakikada Çaicara'nın şutunu tamamlayan Mossoro ile 1-0 öne geçti.
VİSCA FARKI İKİYE ÇIKARDI
Bursa 34'te gole çok yaklaştı, Aytaç'ın ortasında Sakho yakın mesafeden topa dokunamadı. 40'ta Arda'nın pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Visca, düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
YUSUF KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Yusuf Erdoğan 67. dakikada karşı karşıya pozisyonda karşı karşıya pozisyonda Mert'i geçemedi ve Bursa adına farkı 1'e indirme şansını geri çevirdi. 81'de Saivet'in ortasında Aytaç'ın kafa şutu auta gitti. Maçın sonucunu 90+1'de Demba Ba söyledi: 3-0.
ŞAMPİYONLUK HAYALİMİZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor maçı sonrası, "Önemli bir rakibi yendik. Biz de Bursa'nın kazandığı şampiyonluğu hayal ediyoruz. Umarım bunu başarırız" diye konuştu. Avcı, Bursa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
VİSCA FARKI İKİYE ÇIKARDI
Bursa 34'te gole çok yaklaştı, Aytaç'ın ortasında Sakho yakın mesafeden topa dokunamadı. 40'ta Arda'nın pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Visca, düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
YUSUF KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Yusuf Erdoğan 67. dakikada karşı karşıya pozisyonda karşı karşıya pozisyonda Mert'i geçemedi ve Bursa adına farkı 1'e indirme şansını geri çevirdi. 81'de Saivet'in ortasında Aytaç'ın kafa şutu auta gitti. Maçın sonucunu 90+1'de Demba Ba söyledi: 3-0.
ŞAMPİYONLUK HAYALİMİZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor maçı sonrası, "Önemli bir rakibi yendik. Biz de Bursa'nın kazandığı şampiyonluğu hayal ediyoruz. Umarım bunu başarırız" diye konuştu. Avcı, Bursa karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
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