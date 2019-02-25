F.Bahçe ‘kanat’ çalıştı

F.Bahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda kanat organizasyonları denendi ve şut çalışması yapıldı. Çift kale maçla da çalışma tamamlandı. Çalışmanın ardından Sarı-Lacivertliler tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Yöneticilerin de tesislere gelerek takıma destek verdiği gelen haberler arasında.
- Spor
- 25.02.2019
- Gazete
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