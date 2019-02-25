ile tarihi bir derbi maça çıkacak olan, hazırlıklar tamamlanırken,ekibin teknik patronufutbolcularıyla motivasyon ağırlıklı bir toplantı yaptı. Futbolcularından tüm enerjisini sahaya yansıtmasını isteyen tecrübeli teknik adam, "Bu sezon oynadığımız maçları unutun. Puan cetvelini unutun. Tarihinizi hatırlayın. Biz. Her şartta sahaya galibiyet için çıkarız" dedi.tehlikeli bölgede pas hatası yapmamalarınıve hücumda presyapmalarını isteyen, şuifadeleri kullandı: Hatlarımız arasındakopukluk olmamalı. Boşalan bırakmamalız. Orta sahadadirençli kalırsak ibre bizim lehimizedönecektir. Biz onlardankötü takım değiliz.maça baskıyla başlayacaktır. Bu baskıyı çabuk ve doğru paslarla aşabiliriz. Bu bölümde topu kalemizden uzak tutmak için ilerde basmak zorundayız. Kaleyi gördüğümüzde çekinrmeyin. Şut çekin. Çektiğimiz şutun da takibini yapın! kaleciden döcek topları kovalayın. Mücadeleden ise hiç kaçırmayın.