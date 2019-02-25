Bugün Beşiktaş ile tarihi bir derbi maça çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklar tamamlanırken, Sarı- Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal futbolcularıyla motivasyon ağırlıklı bir toplantı yaptı. Futbolcularından tüm enerjisini sahaya yansıtmasını isteyen tecrübeli teknik adam, "Bu sezon oynadığımız maçları unutun. Puan cetvelini unutun. Tarihinizi hatırlayın. Biz Fenerbahçeyiz. Her şartta sahaya galibiyet için çıkarız" dedi.
ORTA SAHADA DİRENÇLİ OLMALIYIZ
Futbolcularından tehlikeli bölgede pas hatası yapmamalarını ve hücumda pres yapmalarını isteyen Yanal, şu ifadeleri kullandı: Hatlarımız arasında kopukluk olmamalı. Boş alan bırakmamalız. Orta sahada dirençli kalırsak ibre bizim lehimize dönecektir. Biz onlardan kötü takım değiliz.
BASKIYI ÇABUK VE DOĞRU PASLA AŞALIM
Onlar maça baskıyla başlayacaktır. Bu baskıyı çabuk ve doğru paslarla aşabiliriz. Bu bölümde topu kalemizden uzak tutmak için ilerde basmak zorundayız. Kaleyi gördüğümüzde çekinrmeyin. Şut çekin. Çektiğimiz şutun da takibini yapın! kaleciden döcek topları kovalayın. Mücadeleden ise hiç kaçırmayın.
ORTA SAHADA DİRENÇLİ OLMALIYIZ
Futbolcularından tehlikeli bölgede pas hatası yapmamalarını ve hücumda pres yapmalarını isteyen Yanal, şu ifadeleri kullandı: Hatlarımız arasında kopukluk olmamalı. Boş alan bırakmamalız. Orta sahada dirençli kalırsak ibre bizim lehimize dönecektir. Biz onlardan kötü takım değiliz.
BASKIYI ÇABUK VE DOĞRU PASLA AŞALIM
Onlar maça baskıyla başlayacaktır. Bu baskıyı çabuk ve doğru paslarla aşabiliriz. Bu bölümde topu kalemizden uzak tutmak için ilerde basmak zorundayız. Kaleyi gördüğümüzde çekinrmeyin. Şut çekin. Çektiğimiz şutun da takibini yapın! kaleciden döcek topları kovalayın. Mücadeleden ise hiç kaçırmayın.
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