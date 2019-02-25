Bugünkü
Takvim

Erzurum’a zor

Kasığında zorlanma olan , Akhisar maçında forma giyemedi. Haftaya Erzurum’a karşı oynamasının da zor olduğu öğrenildi.

Diagne Erzurum’a zor
Galatasaray'da kasığındaki zorlanma nedeniyle dünkü Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyen Mbaye Diagne'den kötü haber... Senegalli forvetin Cimbom'un önümüzdeki hafta deplasmanda Erzurumspor'la oynayacağı maçta forma giyip giymesinin zor olduğu öğrenildi. Buna rağmen sağlık ekibinin ise 'yi maça yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uygulayacağı öğrenildi. Diagne'nin yokluğunda Akhisar karşısında forvette görev yapan Mitroglou, takımına 3 puanı getiren tek golü kaydemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDiagne Erzurum’a zor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri