Diagne Erzurum’a zor

Galatasaray'da kasığındaki zorlanma nedeniyle dünkü Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyen Mbaye Diagne'den kötü haber... Senegalli forvetin Cimbom'un önümüzdeki hafta deplasmanda Erzurumspor'la oynayacağı maçta forma giyip giymesinin zor olduğu öğrenildi. Buna rağmen sağlık ekibinin ise Diagne'yi maça yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uygulayacağı öğrenildi. Diagne'nin yokluğunda Akhisar karşısında forvette görev yapan Mitroglou, takımına 3 puanı getiren tek golü kaydemişti.
- Spor
- 25.02.2019
- Gazete
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