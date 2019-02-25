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gole odaklandı

, F.Bahçe önünde gol sözü verdi.

Burak Yılmaz gole odaklandı
Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında gol atacağına inandığını söyledi. Bu maça özel olarak hazırlanan Siyah-Beyazlı oyuncu derbinin kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayarak, " önünde kazanmak için ilk dakikadan itibaren
canımızı dişimize takacağız" dedi.

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