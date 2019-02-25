Ankaragücü son nefeste

SÜPER Lig'de düşmeme mücadelesi veren 2 ekibin Eryeman Stadı'nda oynadığı zorlu maçta Ankaragücü, BŞH.Erzurumspor'u 2-1 yenerek derin nefes aldı.
ORGILL PERDEYİ KAPADI
Ankaragücü 25'te Boyd ile 1-0 öne geçti. 47'de Opseth Erzurumspor'a beraberliği getiren golü attı. Ankaragücü 90+3'te Orgill'in golüyle zafere ulaşırken sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
ORGILL PERDEYİ KAPADI
Ankaragücü 25'te Boyd ile 1-0 öne geçti. 47'de Opseth Erzurumspor'a beraberliği getiren golü attı. Ankaragücü 90+3'te Orgill'in golüyle zafere ulaşırken sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
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