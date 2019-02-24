Yazarımız Oktay Derelioğlu dev maçı mercek altına aldı: Q7 & Burak affetmez





Beşiktaş ile F.Bahçe son yıllardaki en ilginç maçlarından birine çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyonluk F.Bahçe'nin de düşmeme savaşı vermesi bu derbiyi farklı bir hale getirdi. Beşiktaş maçın tartışmasız favorisidir.

Son haftalardaki oyun anlayışı ve form grafiğiyle Kartal rakibine karşı kağıt üstünde çok ağır basıyor.