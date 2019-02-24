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Yazarımız Oktay Derelioğlu dev maçı mercek altına aldı: Q7 & Burak affetmez

“Son haftalarda yükselişe geçen Kartal saha ve seyirci avantajıyla F.Bahçe karşısında ağır favori. Kagawa’nın Adem Ljajic’i aratacağını düşünmüyorum.” Burak, Quaresma iyi bir performans gösterirse Kartal affetmez. Atiba da önemli bir koz. F.Bahçe'nin defansı kötü. Beşiktaş 2. bölgeyi ele geçirirse kolay kazanır."



Beşiktaş ile F.Bahçe son yıllardaki en ilginç maçlarından birine çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyonluk F.Bahçe'nin de düşmeme savaşı vermesi bu derbiyi farklı bir hale getirdi. Beşiktaş maçın tartışmasız favorisidir.
Son haftalardaki oyun anlayışı ve form grafiğiyle Kartal rakibine karşı kağıt üstünde çok ağır basıyor.

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