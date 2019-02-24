Topyekün seferberlik

taraftarıçıkarma yaptı. Dün sabahki idman öncesigiderekderbisi öncesi yapılacak son idmanda takıma destek oldular. Futbolcular da bu destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti. Alınan kötü sonuçlara rağmen takımın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten taraftarlar daha sonra tesislerden ayrıldılar.Taraftarın en çok ilgi gösderdiği futbolcu Tolgay Arslan oldu.