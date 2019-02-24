Topyekün seferberlik

Fenerbahçe taraftarı Samandıra'ya çıkarma yaptı. Dün sabahki idman öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek Beşiktaş derbisi öncesi yapılacak son idmanda takıma destek oldular. Futbolcular da bu destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti. Alınan kötü sonuçlara rağmen takımın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten taraftarlar daha sonra tesislerden ayrıldılar.
Taraftarın en çok ilgi gösderdiği futbolcu Tolgay Arslan oldu.
Taraftarın en çok ilgi gösderdiği futbolcu Tolgay Arslan oldu.
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