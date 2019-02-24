Kimseden para dilenmedik

'nda açıklamalar yaptı.Şu ana kadar kimseden para dilenmediklerinisöyleyenve'dan özür dilerim ama biz 5 yılönce göreve gelirkenborcumuz vardı. Rakiplerimizin borcubunların yarısıydı. Ayrıca gelirleri de bizdeniki misli fazlaydı. Stadyum projelerinide bitirmişlerdi" ifadesini kullandı.Rakiplerinden birinin iki mülk sattığını ifade eden, "Diğer rakibimizin deborcu var. Ben'ta kimsenin malını satalım demedim.olarak kimsenin kapısına gitmedik. Bir kişiden para dilenmedik. Bir kez bile kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık" dedi.'nin en büyükcamiasınınolduğunu belirten, Göreve geldikten sonra Beşiktaş tarihinde olmayan oyuncu satışı yaptık" diye konuştu.