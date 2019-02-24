Kimseden para dilenmedik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı. Şu ana kadar kimseden para dilenmediklerini söyleyen Orman, "F.Bahçe ve G.Saray'dan özür dilerim ama biz 5 yıl önce göreve gelirken 326 milyon dolar borcumuz vardı. Rakiplerimizin borcu bunların yarısıydı. Ayrıca gelirleri de bizden iki misli fazlaydı. Stadyum projelerini de bitirmişlerdi" ifadesini kullandı.
EN BÜYÜK CAMİAYIZ
Rakiplerinden birinin iki mülk sattığını ifade eden Orman, "Diğer rakibimizin de 600 milyon dolar borcu var. Ben Beşiktaş'ta kimsenin malını satalım demedim. Beşiktaş olarak kimsenin kapısına gitmedik. Bir kişiden para dilenmedik. Bir kez bile kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık" dedi. Türkiye'nin en büyükcamiasının Beşiktaş olduğunu belirten Orman, Göreve geldikten sonra Beşiktaş tarihinde olmayan oyuncu satışı yaptık" diye konuştu.
EN BÜYÜK CAMİAYIZ
Rakiplerinden birinin iki mülk sattığını ifade eden Orman, "Diğer rakibimizin de 600 milyon dolar borcu var. Ben Beşiktaş'ta kimsenin malını satalım demedim. Beşiktaş olarak kimsenin kapısına gitmedik. Bir kişiden para dilenmedik. Bir kez bile kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık" dedi. Türkiye'nin en büyükcamiasının Beşiktaş olduğunu belirten Orman, Göreve geldikten sonra Beşiktaş tarihinde olmayan oyuncu satışı yaptık" diye konuştu.
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