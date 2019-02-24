Trabzonspor alt yapısı adeta bir futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Bu sezon transfer yasağı, ekonomik sıkıntılar ve sakatlıklar nedeniyle sorunlar yaşayan Trabzonspor'un kurtarıcısı kendi alt yapısından yetişen oyuncuları oldu. Özkaynaklardan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün açtığı yoldan bu sezon başka isimler de yürümeye başladı.



GENÇLİK DEVRİMİ

Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ilk 11'in vazgeçilmez isimleri olurken son dönemde yıldızı parlayan Abdülkadir Parmak'ın yanı sıra Arda Akbulut ve Batuhan Artarslan da uzun süre görev alan isimler arasında yer aldı. Murat Cem Akpınar, Berkay Sefa Kara ve Ali Osman Karnapoğlu da takımda forma şansı bulan diğer isimler oldu. Bu isimlerin performansı eski güzel günlere de göz kırpıyor.