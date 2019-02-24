Futbola kar engeli! Kar yağışının şiddetini artırması sonrası Başakşehir-Bursaspo rmaçı, skor 0-0’ken 5. dakikada ertelendi. Karşılaşma bugün saat 19.00’da kaldığı yerden oynanacak.

Futbola kar engeli... Süper Lig'in 23. hafta maçında dün Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan maç 5. dakikada skor 0-0'ken İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Maçın ilk 5 dakikasını oynatan hakem Halis Özkahya, kar yağışının şiddetini artırması ve görüş açısının düşmesi sonrası maçı erteledi.



MAÇ BUGÜN OYNANACAK...

Ertelenen Başakşehir- Bursaspor maçının bugün saat 19.00'da kaldığı yerden oynanacağı bildirildi. Ancak hava şartlarının olumsuz olması halinde karşılaşmanın tekrar ileri bir tarihe ertelenecek.



FUTBOLA MÜSAİT DEĞİLDİ

Maçın tatil edilmesi sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ "Görüş açışı futbol oynamaya müsait değildi. Ayrıca şartlar da futbolcu sağlığını tehdit ediyordu"ifadelerini kullandı. Bursaspor Başkanı Ali Ay da erteleme kararının yerinde olduğunu söyledi.