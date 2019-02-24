ayında göreve başlayan,kalıcı olmak,vevaadiyle yola çıkantarihi tersten yazıyor... Sezon başı ve devre arasındayapılmasına rağmen futbol takımının düşme hattında olmasıtaraftarını kahrederken yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Enkaz edebiyatı yaparak sürekli borç konusunu gündeme getirenyönetiminin mart ayında birbaşlatacağı ortaya çıktı.