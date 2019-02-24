Fenerbahçe'de 2018 haziran ayında göreve başlayan, Avrupa'da kalıcı olmak, Türkiye'de şampiyonluklar ve sürdürülebilir başarı vaadiyle yola çıkan Fenerbahçe Yönetimi tarihi tersten yazıyor... Sezon başı ve devre arasında toplam 310 milyonluk harcama yapılmasına rağmen futbol takımının düşme hattında olması Fenerbahçe taraftarını kahrederken yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Enkaz edebiyatı yaparak sürekli borç konusunu gündeme getiren Ali Koç yönetiminin mart ayında bir yardım kampanyası başlatacağı ortaya çıktı.
- Spor
- 24.02.2019
- Gazete
Fenerbahçe Yönetimi Mart'ta yardım kampanyası başlatıp taraftardan para isteyecek
Fener'i düşme potasına sokan Ali Koç Yönetimi, başlatacağı kampanya için medyadan reklam desteği istedi. Kampanyayı duyanlar ise “Fenerbahçe’nin imajını yerle bir ediyor” diye isyan etti.
Fenerbahçe'de 2018 haziran ayında göreve başlayan, Avrupa'da kalıcı olmak, Türkiye'de şampiyonluklar ve sürdürülebilir başarı vaadiyle yola çıkan Fenerbahçe Yönetimi tarihi tersten yazıyor... Sezon başı ve devre arasında toplam 310 milyonluk harcama yapılmasına rağmen futbol takımının düşme hattında olması Fenerbahçe taraftarını kahrederken yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Enkaz edebiyatı yaparak sürekli borç konusunu gündeme getiren Ali Koç yönetiminin mart ayında bir yardım kampanyası başlatacağı ortaya çıktı.
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