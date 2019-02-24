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Fatih Terim, Onyekuru yerine Emre Akbaba'yı sahaya sürecek

Son maçlarda istikrarsız görüntü çizen Onyekuru’nun dinlendirilmesini bekleniyor. Terim, Onyekuru’nun yerine Emre Akbaba’yı sahaya sürecek

Onyekuru dinleniyor Emre sahada
Bir iyi, bir kötü performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru, Akhisarspor karşılaşmasında dinlendirilecek. Galatasaray teknik heyeti, sakatlıktan dönen ve son 2 haftadır karşılaşmalara sonrada dahil olan Emre Akbaba sahaya ilk 11'de çıkacak. Teknik heyet, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra sakatlığını tamamen atlatan ve kondisyon açığını kapatan Emre ile mini rotasyon planlıyor. Emre'nin oyun içerisinde gol bulma konusunda sıkıntı yaşayan Diagne'yi de beslemesi bekleniyor.



​AKHİSARSPOR 7 EKSİKLE GELDİ
Akhisarspor'da Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Güray Vural ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor. Josue ve Serginho ise kart cezalısı.

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