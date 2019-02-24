Fatih Terim, Onyekuru yerine Emre Akbaba'yı sahaya sürecek

Bir iyi, bir kötü performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru, Akhisarspor karşılaşmasında dinlendirilecek. Galatasaray teknik heyeti, sakatlıktan dönen ve son 2 haftadır karşılaşmalara sonrada dahil olan Emre Akbaba sahaya ilk 11'de çıkacak. Teknik heyet, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra sakatlığını tamamen atlatan ve kondisyon açığını kapatan Emre ile mini rotasyon planlıyor. Emre'nin oyun içerisinde gol bulma konusunda sıkıntı yaşayan Diagne'yi de beslemesi bekleniyor.
AKHİSARSPOR 7 EKSİKLE GELDİ
Akhisarspor'da Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Güray Vural ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor. Josue ve Serginho ise kart cezalısı.
AKHİSARSPOR 7 EKSİKLE GELDİ
Akhisarspor'da Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Güray Vural ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor. Josue ve Serginho ise kart cezalısı.
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