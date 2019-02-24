Fatih Terim, Onyekuru yerine Emre Akbaba'yı sahaya sürecek

Biriyi, bir kötü performansıyla dikkat çekenkarşılaşmasında dinlendirilecek.teknik heyeti, sakatlıktan dönen ve sonhaftadır karşılaşmalara sonrada dahil olansahaya ilkçıkacak. Teknik heyet, yaklaşıkay sahalardan uzak kaldıktan sonra sakatlığını tamamen atlatan ve kondisyon açığını kapatanile mini rotasyon planlıyor.oyun içerisinde gol bulma konusunda sıkıntı yaşayande beslemesi bekleniyor.Akhisarspor'da Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Güray Vural ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor. Josue ve Serginho ise kart cezalısı.