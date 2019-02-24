Fatih Terim Benfica'ya elenen futbolcularının beynini yıkadı. G.Saray Teknik Direktörü futbolcularıyla yaptığı toplantıda hala iki kulvarda yarışın devam ettiğini belirterek, "Burası Galatasaray. Burada hedef bitmez. Sizlere her zaman güveneceğim" dedi.
- Spor
- 24.02.2019
- Gazete
Fatih Terim: Burası Galatasaray burada hedef bitmez
Galatasaray Teknik Direktörü oyuncularından Benfica maçını unutmalarını istedi. Tecrübeli hoca , “Burası G.Saray burada hedef bitmez”diye konuştu.
Fatih Terim Benfica'ya elenen futbolcularının beynini yıkadı. G.Saray Teknik Direktörü futbolcularıyla yaptığı toplantıda hala iki kulvarda yarışın devam ettiğini belirterek, "Burası Galatasaray. Burada hedef bitmez. Sizlere her zaman güveneceğim" dedi.
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