Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe maçından sonrası "Kazandığımız için mutluyum ama bunu coşku haline getirip farklı bir noktaya götürmenin anlamı yok." dedi.
ACI ÇEKECEKLER...
Genç futbolcular için ayrı bir parantez açan Karaman, "Sayısı bir hayli az ve genç bir oyuncu grubuyla mücadele ediyoruz. Biz geçnlere şans veriyoruz. Onlar öğrenmeye devam ederek, yarışacaklar, acı çekecekler, çile çekecekler, daha çok gayret gösterecekler. Daha yolun başındalar, çok çalışacaklar" ifadelerini kullandı. Karaman, şimdiki hedeflerinin ise kupada Ümraniye'yi elemek olduğunu sözlerine ekledi.
ACI ÇEKECEKLER...
Genç futbolcular için ayrı bir parantez açan Karaman, "Sayısı bir hayli az ve genç bir oyuncu grubuyla mücadele ediyoruz. Biz geçnlere şans veriyoruz. Onlar öğrenmeye devam ederek, yarışacaklar, acı çekecekler, çile çekecekler, daha çok gayret gösterecekler. Daha yolun başındalar, çok çalışacaklar" ifadelerini kullandı. Karaman, şimdiki hedeflerinin ise kupada Ümraniye'yi elemek olduğunu sözlerine ekledi.
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