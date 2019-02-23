Türk derbisi Fenerbahçe’nin

THY Euroleague'in 23. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 97-75 yendi. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler normal sezondaki 20. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Son sırada yer alan Daçka ise 20. kez sahadan mağlup ayrıldı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 26-12 devreyi ise 46-35 önde kapatmayı başardı. 3. çeyrekte çok etkili bir oyun oynayan Sarı-Lacivertliler son 10 dakikaya ise 73-48'lik skor avantajı ile girdi.
DİXON&GUDURIC YILDIZLAŞTI
Dördüncü çeyrekte de rakibine şans tanımayan Fener sahadan 97-75 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'de Dixon ve Guduric attıkları 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Darüşşafaka'da 14 sayı, 6 ribauntla oynayan Michael Eric ise takımının yenilgisini önleyemedi.
DİXON&GUDURIC YILDIZLAŞTI
Dördüncü çeyrekte de rakibine şans tanımayan Fener sahadan 97-75 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'de Dixon ve Guduric attıkları 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Darüşşafaka'da 14 sayı, 6 ribauntla oynayan Michael Eric ise takımının yenilgisini önleyemedi.
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