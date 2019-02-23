Türk derbisi Fenerbahçe’nin Euroleague’de iki Türk takımını karşı karşıya getiren derbi maçta Fenerbahçe, Daçka’yı farklı geçti. Bu sezonki 20. galibiyetini elde etti.

THY Euroleague'in 23. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 97-75 yendi. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler normal sezondaki 20. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Son sırada yer alan Daçka ise 20. kez sahadan mağlup ayrıldı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 26-12 devreyi ise 46-35 önde kapatmayı başardı. 3. çeyrekte çok etkili bir oyun oynayan Sarı-Lacivertliler son 10 dakikaya ise 73-48'lik skor avantajı ile girdi.



DİXON&GUDURIC YILDIZLAŞTI

Dördüncü çeyrekte de rakibine şans tanımayan Fener sahadan 97-75 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'de Dixon ve Guduric attıkları 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Darüşşafaka'da 14 sayı, 6 ribauntla oynayan Michael Eric ise takımının yenilgisini önleyemedi.