Haziran ayında Aziz Yıldırım'ı 20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç büyük hedefler koymuştu... Yüksek vizyonlu bir F.Bahçe vaadeden Koç, Avrupa'da ses getirecek, ligde de 4. yıldızı takacak bir takım hedefi koymuştu. Ancak gelinen noktada Sarı-Lacivertliler tarihinin en karanlık, en kötü dönemini yaşıyor.