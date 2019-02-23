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İşte vizyonunun geldiği nokta! 'nin artık tek bir amacı var: O da kümede kalmak!

Koç, Haziran ayında Avrupa’da ses getirecek, ligde 4. yıldızı takacak bir takım sözüyle yola çıkmıştı... Fakat hedeflerden bir bir kopan Fener'in şubat ayında artık tek bir amacı var: O da küme düşmemek!

Haziran ayında Aziz Yıldırım'ı 20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç büyük hedefler koymuştu... Yüksek vizyonlu bir F.Bahçe vaadeden Koç, Avrupa'da ses getirecek, ligde de 4. yıldızı takacak bir takım hedefi koymuştu. Ancak gelinen noktada Sarı-Lacivertliler tarihinin en karanlık, en kötü dönemini yaşıyor.

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