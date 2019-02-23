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Shinji Kagawa derbiye hazır

Siyah-Beyazlı takıma uyum sürecini atlatan Japon yıldız, Fener maçında ilk 11’de olacak.

Shinji Kagawa derbiye hazır

Malatyaspor deplasmanında kart görerek cezalı duruma düşen Adem Ljajic'in yerine Japon yıldız Kagawa forma giyecek. Fiziksel olarak hazır hale gelen Japon 10 numaranın derbide takımının en önemli kozlarından olması bekleniyor.

CANER YİNE SOL AÇIK
Güneş'in orta ikiliyi ise yine Atiba ve Dorukhan ikilisinden oluşturacagı da gelen haberler arasında. Son Malatya maçında 2 golün hazırlayıcısı olan Caner Erkin ise sol açık mevkinde maça başlayacak.

QUARESMA FENER'E BİLENİYOR
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, hocasına Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini söyledi. Quaresma'nın idmanlarda son derece hırslı olduğu da gelen haberler arasında. Şenol Güneş'in iç sahadaki F.Bahçe derbisinde Querasma'yı oynatması bekleniyor.

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