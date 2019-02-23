Çaykur Rizespor durdurulamıyor... Ligin ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, 23. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mavi- Yeşilliler'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Aatif, 90+3'te Vedat ve 90+4'te Nakoulma kaydetti. Rizespor böylelikle üst üste ikinci, son 6 haftada ise 5. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Yeni Malatya'nın ise 3 puan özlemi 3 maça çıktı.
- Spor
- 23.02.2019
- Gazete
Rizespor gümbür gümbür
Rize, Malatya’yı Aatif, Vedat ve Nakoulma ile yıktı. Çıkışını devam ettirdi.
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