Rizespor gümbür gümbür Rize, Malatya’yı Aatif, Vedat ve Nakoulma ile yıktı. Çıkışını devam ettirdi.

Çaykur Rizespor durdurulamıyor... Ligin ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, 23. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mavi- Yeşilliler'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Aatif, 90+3'te Vedat ve 90+4'te Nakoulma kaydetti. Rizespor böylelikle üst üste ikinci, son 6 haftada ise 5. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Yeni Malatya'nın ise 3 puan özlemi 3 maça çıktı.